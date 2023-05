Paris, 11. Mai (Reuters) - Frankreich will die Lebensmittelindustrie notfalls mit steuerlichen Maßnahmen zu Preissenkungen bewegen. Es sei wichtig, dass der Preisrückgang bei Rohstoffen auch an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werde, sagte Finanzminister Bruno Le Maire am Donnerstag. Die Nahrungsmittelproduzenten erwirtschafteten große Gewinne und müssten die jährlichen Verhandlungen mit den Einzelhändlern wieder aufnehmen und ihre Preise senken. "Wenn die Lebensmittelindustrie nicht zu den Verhandlungen zurückkehrt, werden wir alle uns zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergreifen, einschließlich Steuern, um die auf dem Rücken der Verbraucher erzielten ungerechtfertigten Gewinne zurückzufordern", sagte Le Maire vor einem Treffen mit Vertretern großer Einzelhändler.