Geld für Fregatten, Kampfjets und elektronische Kriegsführung

Frankreich müsse die Verteidigung beschleunigen, «nicht indem wir in alle Richtungen gehen, sondern indem wir versuchen, etwas zu tun, das auf militärischem Gebiet sehr effektiv ist», sagte Verteidigungsminister Lecornu. «Unserer Marine fehlen mindestens drei Fregatten, unserer Luftwaffe fehlen etwa 20 Rafale-Kampfjets» und das Heer müsse über ausreichend Geschütze verfügen, die zu Schlägen tief in gegnerisches Gelände hinein in der Lage seien. Investitionen in die elektronische Kriegsführung und die Militarisierung des Weltraums seien auch nötig.