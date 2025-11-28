Frankreich will im Kampf gegen die Migration über den Ärmelkanal nach Grossbritannien künftig auch gezielt auf See gegen Schleuserboote vorgehen. Frankreich beginne «in Kürze» mit «Kontroll- und Einsatzmassnahmen» auf dem Meer, teilte die Präfektur für den Ärmelkanal und die Nordsee laut der Zeitung «Le Parisien» mit. Die sogenannten «Taxi-Boote» sollen schon gestoppt werden, wenn Schleuser mit ihnen noch ohne Passagiere weitab des Sammelpunktes der Migranten losfahren.