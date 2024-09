Die Olympischen Spiele in Paris haben die französische Wirtschaft nach Einschätzung der Notenbank des Landes im Sommer beflügelt. In den Monaten Juli und August habe der Bereich Dienstleistungen an Schwung gewonnen. Im Juli habe der Bausektor profitiert, fasste die französische Notenbank am Mittwoch das Ergebnis einer monatlichen Umfrage unter 8.500 Unternehmen zusammen. Die Notenbank erwartet im dritten Quartal gestützt durch die Olympischen Spiele einen «deutlichen Anstieg» des Bruttoinlandsproduktes (BIP).