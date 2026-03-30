Neben Villeroy de Galhau hat sich auch die EZB-Direktorin Isabel Schnabel zuletzt eher zurückhaltend zur Möglichkeit einer schnellen Zinserhöhung gezeigt. Die EZB sollte ihre Reaktion auf den Iran-Krieg nicht überstürzen. «Wir haben Zeit, die Daten zu prüfen und zu analysieren, was tatsächlich geschieht», sagte Schnabel am Freitag bei einer Veranstaltung in Zürich. Dabei gelte es zu prüfen, wie wahrscheinlich es sei, dass sich dieser Inflationsschock in den Inflationserwartungen und im Lohnwachstum verfestigen könnte./jkr/nas