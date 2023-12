Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte im kommenden Jahr über erste Zinssenkungen nachdenken. Dies deutete Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau am Freitag während eines Auftritts in der Nähe von Paris an. «Die Frage einer Senkung kann sich im Laufe des Jahres 2024 stellen, aber nicht jetzt.» Wenn ein Mittel wirksam sei, müsse man zunächst abwarten, bis es tatsächlich wirke, sagte der Franzose mit Blick auf die deutlichen Zinsanhebungen der EZB gegen die hohe Inflation.

01.12.2023 17:11