Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Leitzinsen in den vergangenen eineinhalb Jahren kräftigt angehoben, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Zuletzt betrug die Teuerung in der Eurozone 2,9 Prozent. Das ist zwar nicht weit von der EZB-Zielrate von zwei Prozent entfernt. Ökonomen sehen in einer weiteren Absenkung aber eine längere Angelegenheit. Ähnlich hatte sich zuletzt auch die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel geäussert.