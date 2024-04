An seinem 100. Tag im Amt machte Attal die ausufernde Jugendgewalt in Frankreich zum Thema und kündigte mehr Strenge und schnelleren Strafen, aber auch Prävention und Erziehungshilfen an. «Wir brauchen einen Autoritätsschub», sagte er in der Pariser Umlandgemeinde Viry-Châtillon. Dort war Anfang April ein 15-Jähriger von einer Gruppe junger Männer totgeprügelt worden, eine Welle ähnlicher Gewalttaten erschüttert im Moment Frankreich. Wie zuvor schon bei anderen Problemen, die das Land plagen, kündigte Attal ein ganzes Bündel an Massnahmen und ein Regierungshandeln im Eilschritt an. Messen werden die Französinnen und Franzosen die Regierung am Ende an Ergebnissen, und nicht an Ankündigungen./evs/DP/stw