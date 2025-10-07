Nach seinem Rücktritt war Lecornu von Macron beauftragt worden, bis Mittwochabend letzte Gespräche mit den politischen Kräften zur Stabilisierung des Landes zu führen und einen Ausweg aus der Krise zu finden. Lecornu habe den Parteispitzen vorgeschlagen, die Diskussionen auf den Haushaltsplan für das kommende Jahr und die Zukunft des französischen Überseegebiets Neukaledonien zu konzentrieren, teilte die Regierung mit. Beide Themen hätten für alle Parteien Priorität.