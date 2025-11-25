Lecornu hatte angekündigt, die bereits 2023 beschlossene schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre bis Januar 2028 nicht weiter voranschreiten zu lassen. Damit läge die umstrittene Reform bis nach der kommenden Präsidentschaftswahl 2027 auf Eis. Lecornu, der über keine eigene Mehrheit in der Nationalversammlung verfügt, war mit dem Schritt auf die Sozialisten zugegangen, um sich ihre Unterstützung zu sichern.