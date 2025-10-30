Frankreichs Wirtschaft ist im Sommer deutlich stärker gewachsen als von Experten erwartet. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Experten hatten für die Monate Juli bis September im Schnitt nur mit einem leichten Wachstum um 0,2 Prozent gerechnet.