Der grosse Partner an der Seite könnte FCW dabei helfen, zurück in die Spur zu finden. Die im Jahr 1881 gegründete Firma ist ein Leuchtturm im Schweizer Detailhandel und bringt nicht nur Kinderaugen zum Glänzen. In den vergangenen Jahren tat sich das Unternehmen aber schwer und schrieb bis zum Einstieg von Dobler rote Zahlen.