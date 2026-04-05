Kurz nach vier Uhr morgens ging bei der Notrufzentrale die Meldung ein, wonach an der Obermattenstrasse in Uerkheim Autos aufgebrochen würden, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau vom Sonntag hiess. Als die erste Patrouille nur wenige Minuten später am Einbruchsort eintraf, stellten die Einsatzkräfte einen Einbruch in den dortigen Autohandelsbetrieb fest.