Nach bisherigen Angaben liegen die Kosten des Projekts bei rund 1,9 Milliarden Euro. Die EU-Kommission hat dafür 657 Millionen Euro bewilligt. Zypern ist der einzige EU-Staat ohne Anbindung ans europäische Stromnetz. In einem späteren Schritt soll die Unterwasser-Verbindung zwischen Zypern und Israel erfolgen. Innergriechisch wurde bereits im Mai 2025 ein Stromkabel zwischen Kreta und dem griechischen Festland verlegt.