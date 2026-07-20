Pierre & Vacances-Center Parcs wird dabei mit rund einer Milliarde Euro bewertet. Die Ende Juni angekündigte Offerte wird vom Verwaltungsrat sowie von den drei grössten Aktionären unterstützt. Diese halten zusammen 58,6 Prozent des Kapitals. Inzwischen liegen Zusagen für insgesamt 80,13 Prozent der Aktien vor.
Damit ist eine wichtige Voraussetzung für die Transaktion erfüllt. Die Offerte soll spätestens im ersten Quartal 2027 eingereicht werden und steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen.
Weitere Investitionen geplant
Die Gruppe ist Marktführerin für Ferienwohnungen und Ferienresidenzen in Frankreich und den Alpen. Zu ihr gehören neben Center Parcs auch die Marken Maeva und Adagio. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von knapp 2 Milliarden Euro.
Mubadala will nach eigenen Angaben in zusätzliche Beherbergungskapazitäten und die Modernisierung der Anlagen investieren. Pierre & Vacances hatte Mitte 2025 eine strategische Überprüfung eingeleitet und dabei auch Veränderungen im Aktionariat nicht ausgeschlossen.
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(AWP)