Pierre & Vacances-Center Parcs wird dabei mit rund einer Milliarde Euro bewertet. Die Ende Juni angekündigte Offerte wird vom Verwaltungsrat sowie von den drei grössten Aktionären unterstützt. Diese halten zusammen 58,6 Prozent des Kapitals. Inzwischen liegen Zusagen für insgesamt 80,13 Prozent der Aktien vor.