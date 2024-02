Zwei französische Fregatten haben im Roten Meer in der Nacht zum Dienstag zwei Drohnen abgeschossen, nachdem sie zuvor vielfältige Drohnenangriffe aus Richtung des Jemen registriert hatten. «Diese Aktionen tragen zur maritimen Sicherheit bei, vom Suezkanal bis zur Strasse von Hormus, und unterstützen die Verteidigung der Freiheit der Schifffahrt», teilte das französische Verteidigungsministerium in Paris mit. Das gleiche Ziel verfolge der am Montag beschlossene EU-Militäreinsatz zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Roten Meer.

20.02.2024 18:26