Ein Fluglotsenstreik bremst in Frankreich ausgerechnet zum Start der Sommerferien den Verkehr an den Flughäfen in Paris und in weiteren Städten aus. Die Zivilluftfahrtbehörde DGAC bat die Fluggesellschaften, die Zahl ihrer Starts und Landungen ab Paris am Donnerstag um 25 Prozent und am Freitag um 40 Prozent zu reduzieren. In Nizza sollte jeder zweite Flug gestrichen werden und Einschränkungen waren unter anderem auch in Lyon, Marseille, Ajaccio und Bastia geplant. Hunderttausende Flugreisende sind von dem Streik an den laut DGAC verkehrsreichsten Tagen des Jahres betroffen.