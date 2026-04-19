Im Libanon ist ein französischer Soldat der UN-Mission Unifil getötet worden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bestätigte den Tod des Soldaten bei X und teilte mit, dass drei weitere Kameraden verwundet und evakuiert worden seien. «Alles deutet darauf hin, dass die Hisbollah für diesen Angriff verantwortlich ist», schrieb Macron. Er forderte die libanesische Regierung auf, die Verantwortlichen sofort festzunehmen.