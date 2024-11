MALMAISON/NANT (awp international) - Der französische Mischkonzern Vinci will seine Energiesparte internationaler aufstellen und profitabler machen. Bis zum Ende des Jahrzehnts solle die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) des Segments auf 7,5 Prozent oder mehr steigen, teilte das im europäischen Leitindex EuroStoxx 50 gelistete Unternehmen am Freitag anlässlich eines Investorentages mit. Im vergangenen Jahr waren je 100 Euro Umsatz auf dieser Basis sieben Euro beim Konzern hängen geblieben, also 7 Prozent. In dem Bereich bündelt Vinci unter anderem seine Elektro- und Automatisierungstechnik sowie Energieinfrastrukturprojekte.