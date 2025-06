Dass der örtliche Präfekt Le Pen in der Folge ihr Lokalamt wegnahm, sei lediglich die Umsetzung dieses Urteils und keine Sanktion, entschied nun das Gericht in Lille. Es handle sich nicht um einen Rechtsfehler. Le Pens Anwalt liess in einem Schreiben mitteilen, gegen die Entscheidung des Amtsgerichts vorgehen zu wollen.