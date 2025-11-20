Der Betrieb am Frankfurter Flughafen soll mit Eröffnung des neuen Passagierterminals pünktlicher werden. Bereits im abgelaufenen Sommer habe man Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit wieder auf das Niveau von vor der Corona-Pandemie gebracht, berichtet der Chef des Flughafenbetreibers Fraport , Stefan Schulte. Die Situation am grössten deutschen Flughafen werde sich mit Inbetriebnahme des Terminal 3 im April weiter verbessern. Mit rund 19 Millionen Passagieren hat es allein die Kapazität eines mittelgrossen deutschen Flughafens.