Mit dem zusätzlichen Terminal können in Frankfurt mehr Flugzeuge direkt am Gebäude abgefertigt werden als bislang. Die Flugsicherung könne die Jets zudem auf betrieblich günstigere Positionen stellen und Rollwege verkürzen, sagte Schulte. Der Betrieb werde pünktlicher und besser.
Interkontinentale Airlines ziehen zuerst um
Fraport will das rund vier Milliarden Euro teure Terminal 3 mit einem Erstflug am 23. April 2026 in Betrieb nehmen. In vier Wellen sollen die bislang im Terminal 2 untergebrachten Airlines bis zum Sommer umziehen. In der ersten Welle sind grosse Gesellschaften vertreten, die Ziele ausserhalb des Schengen-Raums anfliegen. Schulte nannte Gesellschaften wie Emirates, Qatar, Cathay Pacific und Korean Air.
Nach vollbrachtem Umzug wird das gut 30 Jahre alte Terminal 2 für mehrere Jahre geschlossen und umgebaut. Schulte geht von einem Baubeginn im Jahr 2028 aus. Zunächst müsse gründlich geplant werden. Das Gebäude solle künftig Drehkreuzverkehre der Lufthansa und ihrer Partner aus der Star Alliance ermöglichen./ceb/DP/jha
(AWP)