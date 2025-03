Anders als in Frankfurt hat der Konzern an seinen Flughäfen im Ausland das Niveau aus der Zeit vor Corona in vielen Fällen schon überschritten. Im vergangenen Jahr stieg das Passagieraufkommen vor allem in Lima (plus 15,2 Prozent), in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana (plus 13,3 Prozent), im türkischen Antalya (plus 6,5 Prozent) und an den 14 griechischen Flughäfen (plus 6,4 Prozent)./stw/ngu/jha/