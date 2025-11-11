Trotz der schleppenden Erholung will Fraport im kommenden April das neue Passagier-Terminal im Süden des Frankfurter Flughafens eröffnen. Die Kapazität des Airports wächst jedoch nicht in diesem Masse, denn zunächst soll das rund 30 Jahre alte Terminal 2 mindestens fünf Jahre lang kernsaniert werden. 57 Fluggesellschaften ziehen deshalb in Terminal 3 um. Dazu zählen Schwergewichte wie Air France, British Airways, Delta und Emirates. Die Lufthansa bleibt mit ihren Partnern aus der Star Alliance im Terminal 1.