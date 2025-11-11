Der Flughafenbetreiber Fraport rechnet im laufenden Jahr in Frankfurt jetzt mit weniger Passagieren als bislang erhofft. Statt bis zu 64 Millionen dürften es rund 63 Millionen Fluggäste werden, teilte das im MDax gelistete Unternehmen mit seiner Quartalsbilanz am Dienstag in Frankfurt mit. Der Rekordwert von fast 70,6 Millionen Fluggästen aus dem Jahr 2019 bleibt damit erneut weit entfernt.