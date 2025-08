Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport rechnet angesichts ausbleibender Entlastungen durch die Politik weiter mit einer mauen Entwicklung der deutschen Luftfahrt. Wegen der fehlenden Senkung der regulatorischen Standortkosten auch 2026 «rücken zusätzliche Wachstumsimpulse für den deutschen Markt in weite Ferne», sagte Fraport-Chef Stefan Schulte bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Dienstag in Frankfurt. Für das laufende Jahr rechnet der Manager an Deutschlands grösstem Airport weiterhin mit bis zu 64 Millionen Fluggästen, deutlich weniger als vor der Corona-Pandemie. Auch an seiner Gewinnprognose hält er fest.