Der Iran-Krieg, das Ringen um Kerosin und Streiks bei der Lufthansa trüben die Aussichten für den Frankfurter Flughafen. Die Zahl der Passagiere an Deutschlands grösstem Airport dürfte wegen der jüngsten Entwicklungen in diesem Jahr nur das untere Ende der Zielspanne von 65 bis 66 Millionen erreichen, erklärte der Finanzvorstand des Betreibers Fraport , Matthias Zieschang, am Dienstag in Frankfurt. An ihrer Gewinnprognose für 2026 halten er und Vorstandschef Stefan Schulte zwar fest. Allerdings dürfe es dafür keine Unterbrechungen bei der Kerosinversorgung geben.