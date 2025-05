Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport ist überraschend schwach ins Jahr gestartet. Der späte Ostertermin und rückläufige Passagierzahlen an Deutschlands grösstem Airport führten unter dem Strich zu einem auf die Aktionäre entfallenden Verlust von gut 16 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Im Vorjahr hatte hier ein Gewinn in gleicher Höhe gestanden. Vorstandschef Stefan Schulte sieht den Konzern aber dennoch auf Kurs zu seinen Jahreszielen. So soll die Zahl der Fluggäste in Frankfurt auf bis zu 64 Millionen steigen, und der operative Gewinn (Ebitda) soll moderat zulegen.