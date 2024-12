Fraport erweitert damit sein Geschäft in Griechenland. Seit 2017 betreibt die Gesellschaft dort in Konzession 14 Regionalflughäfen, die sie ebenfalls zunächst modernisiert hat. Fast die Hälfte des operativen Gewinns erzielt der Konzern in seinen ausländischen Beteiligungen./ceb/DP/ngu