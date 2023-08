Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport wird zum Sommer etwas optimistischer für das laufende Jahr. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte die obere Hälfte der Zielspanne von 1,04 bis 1,2 Milliarden Euro erreichen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Auch der konsolidierte Überschuss werde voraussichtlich oberhalb der Mitte der Spanne von 300 bis 420 Millionen Euro liegen. Die Zahl der Passagiere am Frankfurter Flughafen dürfte etwa in der Mitte von 80 bis 90 Prozent des Niveaus von 2019 herauskommen. Dies entspricht etwa 60 Millionen Passagieren nach 70,6 Millionen im Jahr vor der Corona-Pandemie.

08.08.2023 07:34