Die Polizei wurde kurz nach Mitternacht alarmiert, weil in einem Wohnhaus eine leblose Person aufgefunden worden war. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten dort aber nur noch den Tod der Frau feststellen, wie die Polizei weiter mitteilt.
Beim Opfer handelt es sich um eine 71-jährige Kosovarin. Die drei festgenommenen Tatverdächtigen sind eine 48-jährige Schweizerin sowie zwei Schweizer im Alter von 27 und 51 Jahren, wie es weiter heisst.
Der Hergang der Tat sowie das Motiv und die Hintergründe waren laut der Polizei am Mittwochnachmittag noch unklar. Die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltdelikte und die Kantonspolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.
(AWP)