Basel etwa geht bei der Hotelauslastung von 5 bis 10 Prozent Zuwachs im Juli aus verglichen zum Rekord-Juli 2024, wie Schweiz Tourismus am Dienstag mitteilte. Auch Luzern rechnet im Juli mit einem Plus von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. In St. Gallen lag die Auslastung bei den Zimmern an Gruppenspiel-Tagen «deutlich erhöht» bei 80 bis 100 Prozent, also teils ausgebucht.