In der Schweiz arbeiten gemäss einer Studie des Bundesamtes für Statistik (BFS) 15,6 Prozent regelmässig am Sonntag. Weitere 7,9 Prozent leisten unregelmässige Sonntagsarbeit. Dabei zeigen sich grosse Unterschiede zwischen den Wirtschaftsbereichen. In Branchen wie der Land- und Forstwirtschaft oder dem Gastgewerbe, der Beherbergung und Gastronomie muss jeder zweite Mitarbeitende am Sonntag arbeiten. Im Gesundheits- und Sozialwesen oder bei Verkehrsunternehmen sind es knapp weniger als ein Drittel.