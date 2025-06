Angriffe auf Lohnanalysen

Anstatt das zu beseitigen, würden die bürgerlichen Parteien die ab einer gewissen Unternehmensgrösse vorgeschriebenen Lohnanalysen angreifen. Jüngst nahm das Parlament einen Vorstoss an, der die Schichtzulagen in der Industrie von der Lohnanalyse ausnehmen will. Wie die Unia kritisiert, dient das der Schönung der Resultate.