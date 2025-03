Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet will mit seinem Internet-Fernsehprodukt waipu.tv im laufenden Jahr im Bestfall operativ mehr verdienen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) solle 2025 zwischen 520 und 540 Millionen Euro liegen, teilte das im MDax der mittelgrossen Werte gelistete Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in Büdelsdorf mit. Vor allem die Fernsehsparte soll dazusteuern, während die Marketingkosten geringer ausfallen sollen als noch 2024. Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) 2025 soll bei 300 bis 320 Millionen Euro liegen. Die Freenet-Aktie fiel auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Montag um ein Prozent.