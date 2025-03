Prozentual zog vor allem der Fernsehbereich an, in dem Freenet zumindest ein zweistelliges Wachstum vorweisen konnte. Im operativen Geschäft verdiente das Unternehmen dagegen knapp sieben Prozent weniger, weil mehr Geld zur Steigerung der Bekanntheit von waipu.tv investiert wurde. In dem Bereich zählte das Unternehmen im vierten Quartal fast zwei Millionen waipu.tv-Nutzer. Freenet betonte, in einem harten Wettbewerb mit der Telekom und Vodafone einen vergleichsweise stabilen Durchschnittserlös pro Kunden erzielt zu haben.