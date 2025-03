Zugleich will der Konzern in diesem Jahr seine Ausgaben für Werbung und Rabattgutscheine reduzieren, während die Zahl zahlender Kunden wachsen soll. Beides soll den operativen Gewinn erhöhen. So erwartet das Management, dass das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) auf 520 bis 540 Millionen Euro steigt. Dabei ist ein Einmaleffekt aus dem Verkauf von IP-Adressen nicht in der Prognose enthalten. Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) soll 2025 mit 300 bis 320 Millionen Euro ebenfalls anziehen.