Im vergangenen Jahr ging der Umsatz um 1,5 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro zurück. Der operative Gewinn (ber Ebitda) gab um 0,1 Prozent auf 515,4 Millionen Euro nach. Der freie Mittelzufluss sank mit 292,1 Millionen Euro genauso stark. Die Kennzahlen seien in Summe leicht unter den selbst gesetzten Wachstumsprognosen geblieben, hiess es vom Unternehmen. Auch die Erwartungen von Analysten wurden enttäuscht. Die Freenet-Aktie fiel auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,8 Prozent.