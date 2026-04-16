Auch für das laufende Jahr setzt Freenet auf steigende Ergebnisse beim Internet-Fernseh-Angebot. So soll das bereinigte operative Konzernergebnis bei insgesamt 500 bis 530 Millionen Euro liegen, wie das Unternehmen Ende Februar bei Vorlage der Geschäftszahlen für 2025 mitgeteilt hatte. Im grösseren Geschäftsbereich mit dem Mobilfunk schliesst Freenet aber einen Ergebnisrückgang nicht aus. Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) soll im Konzern 270 bis 300 Millionen Euro betragen.