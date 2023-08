Während die Zahl der Kunden im Mobilfunk weiter stieg, intensivierte Freenet im zweiten Quartal die Marketingbemühungen und rührte kräftig die Werbetrommel für sein Bezahlfernsehprodukt waipu.tv. Mit Erfolg: Der Streamingdienst über das Internet verzeichnete den Angaben zufolge erstmals in einem Quartal einen Nettozuwachs von mehr als 100 000 Kunden. Damit liege der Kundenbestand nun bei 1,2 Millionen - ein Plus von fast 19 Prozent seit Jahresbeginn. "waipu.tv hat sich in Deutschland fest etabliert", schrieb Konzernchef Christoph Vilanek in einem Brief an die Aktionäre.