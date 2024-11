An der Börse kamen die Mittelfristziele, die bereits am Vorabend Quartalszahlen sowie die etwas erhöhte Jahresprognose 2024 zum Wochenausklang gut an: Die Freenet-Aktie erklommt mit gut 29 Euro den höchsten Stand seit 2018. Gegen Mittag gehörte sie mit über 5 Prozent Plus auf noch 28,66 Euro zur Spitzengruppe im MDax . Seit dem Jahreswechsel ergibt sich ein Anstieg um rund 14 Prozent.