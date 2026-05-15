Für das laufende Jahr erwartet das Management weiter einen deutlichen Umsatzanstieg getragen durch die Einbeziehung von Mobilezone Deutschland. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll dank anziehender Ergebnisse beim IPTV-Angebot bei insgesamt 500 bis 530 Millionen Euro liegen. Im grösseren Geschäftsbereich mit dem Mobilfunk schliesst Freenet aber einen Ergebnisrückgang nicht aus. Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) soll im Konzern 270 bis 300 Millionen Euro betragen. 2025 wurde ein Umsatz von 2,4 Milliarden verbucht bei einem operativen Ergebnis von 515,4 Millionen. Der freie Mittelzufluss lag bei 292,1 Millionen Euro.