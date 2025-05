Der Freenet-Vorstand zeigte sich für das laufende Jahr allerdings zuversichtlich. So soll bereinigte operative Gewinn wie geplant auf 520 bis 540 Millionen Euro steigen. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten zunächst eher schlecht an: Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate verlor die Freenet-Aktie am Abend im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zuletzt knapp zwei Prozent./stw/he