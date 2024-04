Verteidigungsminister Boris Pistorius erklärte, die Soldaten hätten ihren Auftrag «mit Bravour umgesetzt». «Deutschland und seine Partner schauen den völkerrechtswidrigen Angriffen der Huthi-Milizen nicht tatenlos zu. Es ist auch unsere Aufgabe, den freien Handel zu schützen - und damit auch das Leben der Menschen auf den Handelsschiffen im Roten Meer», so der SPD-Politiker am Samstag. Und: «Wir verteidigen damit die Sicherheit und Freiheit einer der wichtigsten See- und Handelswege.» Er erwarte Schiff und Besatzung Anfang Mai in Wilhelmshaven wohlbehalten zurück. Als Nachfolgerin werde Anfang August die Fregatte «Hamburg» für den Aspides-Einsatz gestellt.