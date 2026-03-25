Berater ohne Vollmacht

Wie das höchste Schweizer Gericht festhält, war der Beschwerdeführer bei der betreffenden Stiftung nur als Berater tätig. Er habe nicht über die Vollmachten verfügt, um eigenständig Transaktionen zu tätigen. Die Verfügungsmacht ist jedoch eines der Elemente, das bei der ungetreuen Geschäftsbesorgung erfüllt sein muss. Die Vorinstanz muss nun die Strafe für die anderen begangenen Delikte neu bemessen.