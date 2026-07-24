In dem weiter von geopolitischen Unsicherheiten, der Zinsentwicklung und anhaltenden Spannungen an den Märkten geprägten wirtschaftlichen Umfeld rechnet die FKB im zweiten Halbjahr mit einer Fortsetzung der bisherigen Geschäftsentwicklung, wie es im Ausblick hiess. Die Bank sieht sich auf Kurs, um die gesetzten Ziele zu erreichen.