Mehr Hypotheken

Die Kundenausleihungen lagen mit einem Plus von 5,1 Prozent auf 22,7 Milliarden Franken zu. Der Anstieg lag in erster Linie an den Hypothekardarlehen, die um 3,7 Prozent wuchsen. Auf der Gegenseite der Bilanz wuchsen die Kundeneinlagen um 2,6 Prozent auf 16,5 Milliarden Franken.