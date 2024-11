Das fertig ausgehandelte Freihandelsabkommen liegt seit 2019 auf Eis. Der Vertrag ist sowohl in Südamerika als auch in Europa umstritten. Einige Länder wollen ihre Märkte schützen, andere fürchten die Aufweichung von Arbeits- und Umweltstandards. Zuletzt gab es Berichte, nach denen wieder Bewegung in die Gespräche gekommen sein soll. Am 5. und 6. Dezember kommen die Staats- und Regierungschefs der Mercosur-Staaten zu einem Gipfeltreffen in Uruguays Hauptstadt Montevideo zusammen./dde/DP/he