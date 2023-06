Bundesrat Guy Parmelin hat am Dienstag für die Schweiz das Freihandelsabkommen zwischen den Efta-Staaten und der Republik Moldau unterzeichnet. Zusammen mit seinen Amtskolleginnen und -Kollegen setzte er an der Efta-Ministerkonferenz in Schaan (FL) seine Unterschrift unter den Vertrag.

27.06.2023 12:48