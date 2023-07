Die Berufungskammer hält in ihrer Kurzbegründung fest, die Unrechtmässigkeit einer laut Bundesanwaltschaft widerrechtlichen Geld-Transaktion habe nicht belegt werden können. Deshalb fehle es sowohl für die dem Ex-CEO zur Last gelegten qualifizierten Geldwäscherei als auch für die Strafbarkeit des Unternehmens der Bank an der notwendigen Vortat.