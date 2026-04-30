Im Fünfjahresvergleich fällt der Anstieg noch deutlicher aus: Die Preise für Pauschalreisen legten um 33 Prozent zu, jene für den Luftverkehr gar um 77 Prozent, wie Comparis am Donnerstag mitteilte. Der Freizeit-Preisindex misst die Preisentwicklung in den Bereichen Freizeit, Kultur, Gastronomie und Reisen.